Новости рынка труда. Выпуск 391

Международный опыт и карьера

Сегодня мы обсуждаем последнюю тенденцию рынка труда — для того, чтобы получить лучшую работу, необходимо иметь международный опыт. Как и где приобрести подобный опыт, узнайте из нашего блога.

Колонка редактора

Алексей Максименко, Управляющий партнёр KMS Group

Алексей Максименко
Германия

Рынок труда не стоит на месте, в том числе меняются минимальные требования к успешным кандидатам. Совсем недавно было достаточно хорошо знать английский язык и закончить престижный вуз. Затем к обязательным требованиям добавились стажировки / работа по профессии. На нынешнем этапе мы считаем очень важным для развития корпоративной карьеры получить международный опыт.

Международный опыт может свидетельствовать о наличии у кандидата широкого спектра важных качеств, которые ценятся работодателями. Например, открытость новому, самостоятельность, инициативность, готовность к работе в мультинациональной команде и многих других. Конечно, наличие подобной строчки в резюме не даёт гарантии, что кандидат обладает всеми этими качествами, но сразу выделяет его на общем фоне.

Последние годы мы на каждом проекте сталкиваемся с десятками кандидатов, которые обладают международным опытом, поэтому сегодня мы говорим о том, что это достижение становится обязательным пунктом успешной карьеры.

Получить международный опыт не сложно, для этого есть много различных путей. Выбор зависит от вашей личной ситуации.

Самый дорогостоящий, долгий и наиболее ценный вариант — обучение в иностранном вузе и стажировка/работа во время учебы. Попасть на учебу за границу можно достаточно бюджетно, для этого не нужно быть ребёнком миллиардера. Начните с визита в международный отдел в вашем университете, и вы поймёте, что все не так сложно. На некоторые позиции, например, в инвестиционные банки у нас более половины кандидатов имеют дипломы зарубежных вузов. Есть программы развития менеджеров, которые требуют от кандидатов международный опыт или образование, например, Junior Manager Programme Bosch.

Если с поступлением в зарубежный вуз у вас не складывается, то можно попасть на стажировку в другой стране. Самый простой вариант — воспользоваться услугами таких AIESEC, IAESTE и других студенческих международных организаций. Хорошая, содержательная стажировка может стать краеугольным камнем вашей карьеры, плюс вы сможете посмотреть другую страну и погрузиться в её культуру.

Альтернативно стажировке можно принять участие в волонтерском проекте. На мой личный взгляд, каждый студент должен пройти через волонтерский проект (в России или нет — неважно) или работу в студенческой организации, так как это может быть важным приключением в жизни и одновременно очень хорошей инвестицией в карьеру.

Программы Work and Tavel не так ценятся работодателями, поскольку в них часто отсутствует развитие профессиональных навыков, но и пустой тратой времени назвать эти программы нельзя. Если вы хотите попутешествовать, то стоит рассмотреть и этот вариант.

Крайний вариант — работа в российском офисе в команде с экспатами, но вы должны понимать, что сейчас тысячи студентов проходят стажировки в иностранных компаниях, поэтому на некоторые позиции такого опыта может быть недостаточно.

Итак, если вы намерены строить корпоративную карьеру, то мы рекомендуем вам подумать о приобретении международного опыта в том или ином виде в зависимости от вашей ситуации. Кстати, а какой язык вы учите к английскому и русскому?

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