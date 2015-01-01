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Программа локальной стажировки Citi
Заканчивается прием заявок на программу локальных стажировок Citi 2016
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Программа длится десять месяцев (середина июня — апрель) и позволяет получить практический опыт работы в банке. Возможна как полная, так и неполная занятость. Большая продолжительность программы способствует всестороннему ознакомлению с работой выбранного подразделения.
Прием заявок заканчивается 31 мая 2016г. Успейте подать заявку сегодня на новом представительстве Citi на eGraduate.ru.
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С наилучшими пожеланиями,
Команда проекта eGraduate.ru
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