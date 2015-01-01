Программа локальной стажировки Citi

Программа длится десять месяцев (середина июня — апрель) и позволяет получить практический опыт работы в банке. Возможна как полная, так и неполная занятость. Большая продолжительность программы способствует всестороннему ознакомлению с работой выбранного подразделения.

Прием заявок заканчивается 31 мая 2016г. Успейте подать заявку сегодня на новом представительстве Citi на eGraduate.ru.