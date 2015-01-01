Новости рынка труда. Выпуск 392

Программа локальной стажировки Citi

Заканчивается прием заявок на программу локальных стажировок Citi 2016
Представительство Citi — новый сайт, новые предложения

Программа длится десять месяцев (середина июня — апрель) и позволяет получить практический опыт работы в банке. Возможна как полная, так и неполная занятость. Большая продолжительность программы способствует всестороннему ознакомлению с работой выбранного подразделения.

Прием заявок заканчивается 31 мая 2016г. Успейте подать заявку сегодня на новом представительстве Citi на eGraduate.ru.

С наилучшими пожеланиями,
Команда проекта eGraduate.ru

Рассылка выпускается компанией KMS HR Tools. При полном или частичном использовании обязательна ссылка на сайт eGraduate.ru.

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