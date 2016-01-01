Новости рынка труда. Выпуск 393

Access MBA and Masters Tour в Москве

Последнее приглашение на мероприятия 15 октября 2016. Лучшие бизнес-школы мира скоро будут с вами!
Access Masters Tour

Access Masters Tour

Каждый год серия выставок Access Masters дает тысячам будущих студентов уникальный шанс встретиться с директорами приемных комиссий престижных магистратур со всего мира.

Access Masters возвращается в Москву с лучшими университетами из Европы, Северной Америки и Азии. Лучшие бизнес-школы мира (INSEAD, HEC, IE, IESE, Hult, Kellogg-WHU, Western University - Ivey Business School, International University of Monaco, Henley, Cass, EDHEC, Lancaster, Manchester Business School, Ashridge и многие другие) проводят собеседования с MBA и Master-кандидатами в Москвe.

Встретьтесь с лучшими бизнес-школами лично!

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Access MBA One-to-One

Мировой лидер MBA-выставок в формате one-to-one возвращается в Москву 15 октября 2016 г. Лучшие бизнес-школы мира скоро будут с Вами!

Только на этой выставке для всех участников:

  • Личные* собеседования с директорами приемных комиссий MBA-программ
  • Индивидуальные консультации с экспертами Access MBA
  • Конференции со школами и семинары по тесту GMAT
  • Шанс получить грант из общего фонда размером более 1 миллиона евро

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С наилучшими пожеланиями,
Команда проекта eGraduate.ru

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